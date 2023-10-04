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توافد المواطنين على فروع الشهر العقاري في الشرقية لدعم الرئيس السيسي

كتب:

نظيمة البحرواي
07:35 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
توافد المواطنين على فروع الشهر العقاري في الشرقية لدعم الرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الشرقية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

آلاف المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري بالشرقية

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، وعضو مجلس الشيوخ أن آلاف المواطنين من السيدات والرجال حرصوا على التوافد على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسي، للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.

هتافات مؤيدة للرئيس

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المواطنين اصطفوا في طوابير طويلة رافعين أعلام مصر وصور الرئيس ومرددين الأغاني الوطنية، ومؤكدين أنه لا بديل للرئيس السيسي  في قيادة مصر، وأنه الأقدر على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان خلال المرحلة القادمة.

على جانب آخر، انطلقت المسيرات المؤيدة للرئيس السيسي بجميع ميادين ومدن المحافظة لإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري يقف خلف قياداته ويدعمها قلبًا وقالبًا، وردد المشاركين في المسيرات الشعبية «كمل المشوار يا سيسي، انت رئيسي، كمل وأحنا معاك، إحنا فى ظهرك يا بطل» مؤكدين أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بإرادة القيادة السياسية أن تتصدى لها.

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