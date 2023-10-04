خبيرة إعلامية: رصدت بطولات أكتوبر بسبب عدم وعي الشباب بتاريخنا

قالت الدكتورة مها شهبة، أستاذ الإعلام، وصانعة الأفلام الوثائقية، إنها رصدت بطولات حرب أكتوبر أثناء سنوات عملها بالجامعة، وملاحظتها تدهور الشباب ووعيهم، ومحاولة مقابلة ذلك باللقطات المضيئة، ويعتبر ذلك أمرا خطيرا لأنه لا يوجد ماضٍ يستلهمة الشباب، فكيف سيواجهون المستقبل لذلك أصرت على رصد اللحظات المضيئة واللحظات القيمة، واختيار نماذج منها؛ ضباط ومجندين وممرضين وغيرهم.

قصص جنود قاموا بالعديد من البطولات بحرب أكتوبر

وأضافت شهبة خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أنها قدمت قصة شهيد الحي الجندي عبدالجواد سوليم، الذي فقد عينه وزراعيه وساقيه بحرب الاستنزاف أثناء القيام بعمليات بطولية، خاصة به، وعندما حانت لحظة العبور أصر على وجوده بالجبهة، حتى بمهمة إدارية، لافته أيضًا إلى تقديمها قصة الفدائي عبدالمنعم قناوي الذي عمل في مجال التصوير بعد نكسة 1976، وكان يوجه الكاميرا طوال الحرب لمواجهة العدو ومشاركته بعمليات فدائية منها فرقة صائدي الدبابات، وقام بالعديد من البطولات الهامة.

قصة سيدة الكنشوكي

وتابعت مها، أن هناك أيضًا قصة سيدة الكنشوكي التي بسن الـ19 تفرغت لمعهد التمريض، وذهبت إلى السويس تبعًا للتكليف الخاص بها، ووجدت بحصار المستشفى وحصار السويس، وبطولاتها أثناء تمريض الجنود المصابين وعمليات الإنقاذ التي شاهدتها أثناء ذلك الوقت، وكل تلك المشاهد لا تحتاج فيلما وثائقيا فقط، بل تحتاج فيلما دراميا كبيرا يليق بها.