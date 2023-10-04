خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام والخدمات بالإسكندرية

أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي 2023 /2024 إلى 205 درجات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، ووجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس ببعض الإدارات التعليمية، مثل إدارات الجمرك، وغرب العجمي، والعامرية، وبرج العرب، على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.

خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات

كما تم خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات إلى 185 درجة لاستيعاب باقي الطلاب، بحسب «أبوزيد».

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه يُجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة، فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد.

ويُجرى القبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد المتقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.