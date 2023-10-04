وكيل «صحة الشرقية» يبحث خطة توسعة قسم الطوارئ في مستشفى بلبيس المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم متابعة توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء كل الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم.

ولاحظ «مسعود» وجود تكدس من المواطنين وذوي المرضى بالاستقبال، مشددًا على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين، وموجهًا بتنظيم غرفة الغرز وإضافة سرير آخر بها على الفور، لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى والمصابين، نظرًا لكثافة أعداد المترددين على الاستقبال من حالات الحوادث، وقام بمراجعة سجل محضر فتح عربة الطوارئ.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

واطمئن «مسعود» على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال واللقاحات، وعلى سلامة الأجهزة الطبية، والإجراءات الخاصة بالصيانة الدورية، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة، وكفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، متفقدًا وحدة العناية المركزة التي تسع لعدد 22 سريرا.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع ممثلي المجتمع المدني ببلبيس، في حضور مدير إدارة التخطيط بالمديرية، ومدير المستشفى، خطة تطوير ورفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي، وتطوير وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ، نظرًا لموقع مستشفى بلبيس الجغرافي، ووقوعها على عدة محاور وطرق سريعة، وأهميتها في استقبال مصابي حوادث الطرق.

وضع دراسة شاملة لخطة تطوير المستشفى

وقام وكيل الوزارة وممثلي المجتمع المدني بمعاينة عدد من الأماكن بالمستشفى على الطبيعة، موجهًا بإرسال لجنة من المديرية غدًا تضم إدارات "الجودة، ومكافحة العدوى، والتخطيط، والرعاية الحرجة والعاجلة، والعنايات المركزة، والكلى الصناعي، والإدارة الهندسية" لوضع دراسة شاملة لخطة وأعمال التطوير والعرض على وكيل الوزارة، للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت.

في ختام الزيارة تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة قسم الحضانات، لعمل التوسعة اللازمة للقسم من ١٦ إلى أكثر من ٣٠ حضانة، وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٢.٥ مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، كما تفقد سير العمل بمحرقة وأماكن تجمع النفايات، ووحدة المغسلة، ومطبخ المستشفى، والتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى وموجهًا بتنظيم المطبخ بما يعزز مطابقة معايير السلامة والصحة المهنية.