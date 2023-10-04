«الصحة» توضح فوائد تناول الفواكه والخضروات لطلاب المدارس

مع بدء الدراسة وإقبال الطلاب على المدارس، قد يتعرضون للإرهاق الذهني، والتعب الجسدي، بسبب الإجهاد والتركيز أثناء المذاكرة؛ لذا يجب عليهم أن يعوضوا ما خسروه من طاقة طيلة اليوم الدراسي.

وقدمت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، مجموعة من الفوائد الصحية التي تترتب على تناول الفاكهة والخضراوات.

فوائد تناول الفواكه والخضراوات

وبينت «الصحة» أهم الفوائد التي تحتوي عليها الفواكه والخضراوات، وهي كالتالي:

- تساعد على نمو الطفل بشكل صحيح.

- تقلل من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية.

- تقوي المناعة وصحة الأمعاء.

- تدعم الصحة العقلية والبدنية.

- تساعد في الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية.

تناول الفواكه والخضراوات يضمن الحصول على عناصر غذائية عديدة

وأضاف موقع «روسيا اليوم» نقلًا عن مواقع الطب المتخصصة، أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات كل يوم، يضمن لك الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسمك؛ نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، بالإضافة إلى أنها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.