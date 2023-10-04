أنغام تقدم فقرة غنائية بالندوة التثقيفية بحضور الرئيس السيسي

قدّمت الفنانة أنغام، فقرة فنية مع كورال، وذلك خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت: «التارخ بيقول إن محدش له حاجة عندي، ولا عاش ولا كان اللي هيكسر شوكة بلدي، مصر عنيدة وقوية».

وأضافت خلال كلمته في أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «الشعب اللي في حق بلاده عمر ما قصر، محتل بدل مايأثر هو اللي اتأثر مقدرش يغير ملامحنا، خد مننا طريقتنا وروحنا وخرج من بلدي بيتكلم عربي مكسر».

وتابعت: «يقعدوا يضربوا بيها الأمثال، إرادتها بجد عجيبة، مكتوب على بابها اللي هيجي عليها هيتذل».