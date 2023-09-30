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ظهور ابن أنغام في حفل والدته بـ الكويت .. أصرت على صعوده المسرح

كتب:

محمود الرفاعى
09:55 م | السبت 30 سبتمبر 2023
أنغام

أنغام

تصدر اسم عبد الرحمن، ابن الفنانة أنغام، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل والدته بدولة الكويت، الذي أحيته خلال الساعات الماضية، حيث أصرت أنغام فيها على ظهوره وصعوده رفقتها على المسرح لتحية الجمهور.

ظهور ابن أنغام بحفل الكويت

حفل أنغام في الكويت هو الأول لها في عام 2023، وجاء ضمن حفلات «ليلة عمر» بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

قالت الفنانة المصرية للحضور مقدمة نجلها: «عبدالرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان يجب أن يزور بلده، أرأيتم هذا القمر الكويتي؟، مبارك عليكم وعليّ ويتربى في عزكم»، وطلبت أنغام من الجمهور تعليم ابنها التحدث باللهجة الكويتية: «هذه مسؤوليتكم، سأتركه لكم وتصرّفوا معه»، ابن انغام هو من زوجها الثاني الموزع الكويتي فهد الشلبي.

حفل أنغام بمهرجان العلمين

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عقب حفل الدورة الأولى لمهرجان «العالم علمين» والذي قدمت فيه نخبة كبيرة من اهم واشهر اغنياتها التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

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