أنغام بعد نجاح حفلها في الكويت: «ليلة لا تنسى»

أعربت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم في الكويت.

ونشرت أنغام، مجموعة صور لها من الحفل، وعلقت عليها: «شكرًا على ليلة عمر لا تنسى وفي انتظاركم الليلة، مهرجان ليلة عمر».

حفل أنغام في الكويت

وأحيت أنغام حفلًا غنائيًا ناجحًا في الكويت وظهر معها في الحفل ابنها عبدالرحمن فهد كويتي الجنسية، ورحب به الجمهور وتصدرت أنغام بهذا الحفل التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت أنغام منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نفاد تذاكر حفلها الغنائي في الكويت ونشرت البوستر الدعائي للحفل وعلقت عليه: «نفاد جميع تذاكر حفل الكويت المقام يوم 29 سبتمبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أهلي وحبايبي في الكويت الحبيبة منتظرة لقاءكم زي العيد».