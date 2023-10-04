الموافقة على 8 طلبات تخصيص لمستثمرين في منطقتين صناعيتين بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تشجيع الاستثمار الجاد والهادف، وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

التزام المحافظة بقرارات مجلس الوزراء

وشددت نائب محافظ البحيرة، على التزام المحافظة بكل القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، والتي تستهدف دعم الاستثمار والمستثمر الجاد وتقليل الفاتورة الاستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

وأوصت «بلبع»، ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم، مشددة على الانتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالتيسيرات المقدمة للمستثمرين وسرعة الرد على طلبات التخصيص الجديدة لهم، مؤكدة استمرار العمل على تقديم الخدمات للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات لسرعة قيامهم بتنفيذ مشروعاتهم بالمناطق الصناعية.

كما وافقت على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على «مهل - تنازلات - إضافة نشاط جديد، وغيرها» لاستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم، كما وافقت على 8 طلبات تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بواقع 6 طلبات بوادي النطرون، وطلبين بحوش عيسى، وتم تحويل الطلبات للجنة الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للبت فيها.