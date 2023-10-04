تفاصيل إقامة 18 مشروعا استثماريا في البحيرة.. منها إنتاج داجني وحيواني

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة 18 مشروعا استثماريا في مجالات مختلفة، تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، وتعمل على توفير فرص عمل للشباب.

إقامة 18 مشروعا استثماريا

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن المحافظة كبيرة وجاذبة للاستثمار، ولديها كل المقومات الاستثمارية والبيئة الخصبة، لما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

تفاصيل المشاريع الاستثمارية

وأكدت «بلبع»، أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين، وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية، وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين، والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام.

ووجهت نائب المحافظ، بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية، بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال، إذ أعلنت أنه تم الموافقة على إقامة 18 مشروعا منها:

- مشروع إنتاج حيواني بوادي النطرون على مساحة 2500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز 6 ملايين جنيه، ويوفر 10 فرص عمل.

- مشروع إنتاج داجني بوادي النطرون على مساحة 10 آلاف متر، بتكلفة استثمارية بلغت 5 ملايين جنيه، ويوفر 5 فرص عمل.

- 4 مشروعات في مجال تخليل وعصر الزيتون بوادي النطرون على مساحة 13 ألف متر، بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليون جنيه وتوفر عدد 135 فرصة عمل.

- إقامة 5 منافذ بيع مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية ومعدات وآلات زراعية على مساحة 2500 متر بمركز أبو المطامير، لتوفير 20 فرصة عمل بتكلفة إجمالية بلغت مليون و250 ألف جنيه.

- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 2000 متر بالرحمانية لتوفير عدد 20 فرصة عمل وبتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه.