محمد حماقي يتألق في حفل الإسكندرية.. أغاني جديدة وهدايا من المعجبين

أحيا الفنان محمد حماقي، مساء أمس السبت أضخم حفلات خريجي مدارس الثانوية العامة بالإسكندرية وذلك على شاطئ ساحة أحد الفنادق بسيدي جابر للعام الثاني على التوالي، وجاء اختيار حماقي لإحياء الحفل عقب استفتاء بين خريجي مدارس الثانوية العامة أجراه منظمو الحفل بالتعاون مع عدد من جروب الدفعة.

محمد حماقي يتألق في حفله الغنائي

من جهته، أشعل محمد حماقي في حفل الإسكندرية وصلات الرقص المتتالية على عدد من أغانيه، التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية «من نفسى ابقى جنبه، زيها مين، لا ملامة، م البداية، أحلى حاجة فيكي، هوا دا حبيبي، جمالها استثنائي، أم الدنيا، أدرنالين، قلبي حبك جدًا جدا».

تفاعل الجمهور مع أغاني محمد حماقي

كما حرص محمد حماقي على تقديم أحدث أغانيه «لمون نعنان، حبيت المقابلة»، التي أشعلت المزيد من أجواء البهجة والإثارة، موجهًا كلمة تهنئة للخريجين وأنه بمجرد رؤيته لهم تلاشى كل التعب.

هدايا المعجبين لـ محمد حماقي

كما أعلن عن انضمام الموسيقار والملحن الكبير عمرو طنطاوي لفرقته الموسيقية وهو ما اعتبره إضافة وقيمة كبيرة، موجهًا كلمة شكر للإعلامي ممدوح موسى، مؤكّدًا اقتراب تجميع حلقات البرنامج الذى يجمعهما عن مشواره حياته، وتلقى حماقي عددًا من الهدايا من المعجبات كان أبرزها لوحتين له.