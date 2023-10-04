«صحة مطروح» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض بتوعية الفرق الطبية

نظمت مديرية الشؤون الصحية في مطروح احتفالا باليوم العالمي لسلامة المريض، بمستشفى رأس الحكمة المركزي، بحضور وإشراف الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة، والدكتور محمد النعناعي مدير مستشفى رأس الحكمة، وأعضاد ادارة الجودة بالمديرية والمستشفيات والإدارات.

وتقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور اسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض، بالشكر لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية على جهودهم المتواصلة وتفانيهم في حماية حياة المرضى وتقديم أفضل خدمات صحية ممكنة.

تثقيف الفرق الطبية

وتضمنت الاحتفالية، مساء اليوم، في مستشفى رأس الحكمة المركزي تقديم التوعية والتثقيف للفرق الطبية والعاملين بمبادىء الحفاظ على سلامة المريض، وما يتضمنه من إجراءات تحقق السلامة للمريض ومقدمي الخدمة الطبية، كما جرى مراجعة مؤشرات سلامة المريض بالأقسام.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي من خلال التزام التدابير الوقائية والتعاون مع الطاقم الطبي لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، حيث أن سلامة المريض هي مسؤولية مشتركة، ونحن نعمل جميعًا من أجلها.

رفع جودة الرعاية الصحية للمرضى

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن هناك توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتفعيل مبادىء الجودة و حماية المريض تحت إشراف الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة الجودة بالمديرية.