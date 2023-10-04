الرئيس السيسي: القوات المسلحة حولت الألم إلى طاقة عمل عظيمة في أكتوبر 1973

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة، في الذكري الخمسين من انتصار 6 أكتوبر 1973 عيد «القوات المسحلة»، يوم حولت مصر الجرح إلى طاقة عمل عظيمة، عبرت بها الحاجز الذي كان منيعا بين الهزيمة والنصر والانكسار والكبرياء، وأزالت جميع أسوار الحصار واليأس، لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للأمة العربية.

وأوضح أن النصر الفريد به ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات وسنوات وعقود للتعلم والتدبر، قيم عندما حضرت حضر النجاح والتفوق، والتخطيط العلمي المحكم والدقيق، الذي لا يترك شيئا إلا وتحوط له بما يلزم، التنسيق المنظم الذي يستغل جميع القدرات والإمكانات، فيصل بالأداء إلى أعلى درجاته، والتنظيم المنضبط الراقي والروح الوطنية القتالية، التي استعانت على التحدي بالمخزون الحضاري للأمة المصرية من القوة والبأس والثقة بالذات، وكان الإيمان بالله قبل كل ذلك، إيمان الواثقين العارفين.