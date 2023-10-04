ضبط 2500 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

تستمر حملات التموينية للقضاء على السوق السوداء لتجارة السجائر، طبقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

وقال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن إدارة العامرية التموينية بالمديرية، برئاسة حسن، شنت حملة أسفرت عن ضبط صاحب أحد محال الجملة لبيع المواد الغذائية بقرى بنجر السكر، لامتناعه عن بيع سجائر للمواطنين، بهدف بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ على 2500 علبة سجائر

وأشار «القلش» إلى أن الحملة حررت المحضر اللازم، وتم التحفظ على 2500 علبة سجائر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة، مع استمرار الحملات التموينية بجميع الإدارات، حتى يتم القضاء علي ظاهرة استغلال للمواطنين في بيع السجائر المحلية بأزيد من التسعيرة.