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الرئيس السيسي يقدم التحية لـ«السادات»: كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن

كتب:

محمد عزالدين
09:15 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات، قائلا: «البطل الذي استشهد في نصب السلام بعدما كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن».

وأضاف السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، «تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر، الذين ارتوت أرض هذا الوطن العزيز بدمائهم الغالية، وسطروا أسماءهم خالدة في دواوين الشرف والبطولة».

 

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