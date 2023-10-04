علاء عابد: الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر شاهد على التضحيات

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، أن الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين للقوات المسلحة احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي احتفالا وتخليدا لبطولات الجيش المصري، وتقديرا لحجم تضحيات أبناء مصر في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن واسترداد الأرض العزيزة في سيناء، وتأكيد بسالة القوات المسلحة المصرية وبطولات جنودها.

مصر لا تنسى أبطالها

وأضاف عابد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن حضور ومشاركة الرئيس السيسي وحرصه على تكريم أبطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، يؤكد عقيدة الوفاء بالقوات المسلحة وتكريم ذكرى شهداء الأبطال، وأن مصر لا تنسى أبنائها.

وأشاد عابد بتكريم الرئيس لأبطال المعارك، ومصافحة أبطال معركة رأس العش، إحدى معارك حرب الاستنزاف، تأكيدًا على أن مصر لا تنسى بطولات تضحيات أبنائها على مر التاريخ، تقديرًا لتضحياتهم في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة حدوده وأراضيها.

وشدد عابد، على ما جاء بكلمة الرئيس، من تأكيد قوة الترابط بين أبناء الشعب المصري واصطفافه خلف القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن ترابط الجبهة الداخلية كان أهم أسباب وعوامل تجاوز مصر النكسة وتحقيق نصر أكتوبر المجيد، والذي شهد العالم بأنها من أهم المعارك التي كشفت قوة الجندي في ملحمة عسكرية تدرس في جامعات العالم.

وشدد عابد، على أهمية استدعاء واستلهام روح حرب أكتوبر، لتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية، التي انتشرت في ربوع مصر في عهد الرئيس السيسي.