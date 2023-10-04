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أحمد سعد يقدم فقرة غنائية بالندوة التثقيفية: «دي مصر اللي عمر ما حد يهزم شعبها»

كتب:

محمد عزالدين
08:44 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الفنان أحمد سعد

الفنان أحمد سعد

قدم الفنان أحمد سعد، فقرة فنية، وذلك خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت كلمات الأغنية: «عدينا كلهم بصوا علينا.. وبقينا يضربوا الأمثال بينا.. في عنينا مصر شيلناها في عنينا.. وآدينا انتصرنا في 6 ساعات».

وتابع: «هي دي مصر اللي عمر ماحد يهزم شعبها.. هما دول أولادها واللي تملي وقفوا جنبها.. النهاردة بكرة بعده حتى بعد 100 سنة.. البلد دي مبتقعش دايما معاها ربنا».

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