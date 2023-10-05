اليوم.. العرض رقم 11 لفريق نواة المسرحي بمركز شباب السلام في السويس

يشهد مسرح مركز شباب السلام بحي فيصل بمحافظة السويس عرض مسرحية أسطورة ميرام أم ، خلال العرض رقم 11 لفريق نواة المسرحي، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 بمركز شباب السلام.

العرض من خلال التعاون المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب

وأوضح بيان لمديرية الشباب والرياضة في السويس، أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والمؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية اتجاه، تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالسويس إدارة الشباب، العرض المسرحي الحادي عشر لفريق نواة السويس أسطورة ميرو ام ، ضمن خطة أندية السكان.

مناقشة القضايا الاجتماعية خلال العرض

يذكر أن أندية السكان من المشروعات التي تتناول الموضوعات والقضايا السكانية و التي لها أهداف مجتمعية وتهم الأسرة المصرية والشباب والفتيات مثل: الزواج المبكر، الصحة الإنجابية، صحة المراهقين، العنف القائم على النوع الاجتماعي، التحرش، ختان الإناث ويعرضها فريق نواة السويس المسرحي التابع لمؤسسة اتجاه.

وأهم الموضوعات التي تناولها العرض المسرحي الزواج المبكر للفتيات قبل سن الرشد، ما يؤثر على صحة وتعليم الفتيات ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة أثناء الولادة، والتحرش وما له من آثار نفسية، وتوعية للشباب بصحتهم وعدم الانسياق وراء العادات السيئة حتى لا تؤثر عليهم سلبيا.

ياتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي - مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.