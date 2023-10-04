«الشباب» تنفذ معسكرات برنامج «مشواري» بالتعاون مع اليونيسيف

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، معسكرات برنامج «مشواري» للمهارات الحياتية، بمشاركة الشباب والنشء للمراحل العمرية من «10-24» سنة بمراكز الشباب بمحافظات «أسيوط، سوهاج، شمال سيناء، الشرقية، أسوان، المنيا، بني سويف، قنا، كفر الشيخ، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، دمياط، الوادي الجديد، الجيزة».

مهارات الإبداع والابتكار

تهدف معسكرات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية عبر التدريب وتنمية المهارات الشخصية والأفكار لدى المشاركين، حيث يشمل المعسكر تنفيذ تدريبات «المهارات الشخصية - الوعي بالذات- المرونة المعرفية - الذكاء العاطفي- إدارة الوقت- حل المشكلات وصنع القرار»، ومهارات التعامل مع الآخرين «الاتصال الفعال - الإقناع والتأثير- أساليب القيادة - العرض والتقديم - إدارة النزاع»، ومهارات الإبداع والإبتكار «العصف الذهني - التفكير الإبداعي- مهارات الادخار»، ومهارات الجاهزية للعمل «كيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي- اجتياز مقابلة العمل بنجاح وكيفية دراسة الجدوي».

حصول المتدرب على شهادة معتمدة

ويتم الاشتراك في التدريب من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وعقب انتهاء التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».