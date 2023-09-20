كيفية الاشتراك في معسكرات «مشواري» للنشء بمراكز الشباب في المحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق معسكرات «مشواري للنشء» داخل مراكز الشباب بالمحافظات، إذ سيتم تنفيذ أكثر من 500 معسكر لتدريب أكثر من 60 ألف مستفيد من النشء من سن 10 إلى 14 سنة على المهارات الحياتية.

ونفذت وزارة الشباب، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» معسكرات مشواري للنشء بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ وأسوان والدقهلية للنشء لتعليمهم المهارات الحياتية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل التدريب وهو كما يلي:

يتمّ تدريب المستفيدين من النشء على مهارات مثل التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي.

للاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي يتمّ التواصل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال هذا الرابط لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك.