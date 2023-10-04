من هو منجي الباوندي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء؟

كشفت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، وحصل عليها 3 علماء من الولايات المتحدة الأمريكية استطاعوا تطوير النقاط الكمية - وهي جسيمات متناهية الصغر من فئة النانو متر.

3 علماء فازوا بالجائزة

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي سي سي» فإن لهذه الجسيمات أهمية كبرى، ويمكن الاستفادة منها في إزالة الأنسجة السرطانية، من بين استخدامات أخرى، والعلماء الثلاثة هم: «الأمريكي لويس بروس، والروسي أليكسي إكيموف، والأمريكي من أصول تونسية منجي الالباوندي».

علماء عرب فازوا مع الباوندي

لم يكن الباوندي، أول عالم من أصول عربية يحصل على نوبل في الكيمياء ففي عام 1990 حصل الأمريكي من أصل لبناني، جيمس خوري على الجائزة، في الوقت الذي يظل العربي الوحيد الفائز بالجائزة هو العالم أحمد زويل عام 1999.

من هو منجي الباوندي؟

وُلد منجي الباوندي عام 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس لأب تونسي هو عالم الرياضيات محمد صلاح الباوندي، وأُمّ فرنسية هي هيلين بوبارد، وعاش طفولته بين باريس وتونس وهاجر مع والديه في سن الـ 10 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج من جامعة هارفارد، وحصل منها على الماجستير في الكيمياء عام 1982 ثم على الدكتوراة من جامعة شيكاغو في عام 1988.

قيمة الباوندي العلمية

وحصل منجي الباوندي على عضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وفي عام 2006، حصل الالباوندي على جائزة إرنست أولاندو لورنس، ومنذ عام 2008، يقوم الالباوندي بالتدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

يُذكر أن جائزة نوبل في الكيمياء مُنحت لأول مرة في عام 1901 للعالم الهولندي ياكوبس فانت هوف.