اللواء نصر سالم: إسرائيل تسعى لإحداث حالة من التضليل.. وحرصوا دائما على رموزهم

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القوات المسلحة لم تقصر في دورها العسكري، مؤكدًا أنها ليس المطلوب منها أن تقوم هي بعمل الدراما.

القوات المسلحة قدمت ما عليها وأكثر والمعلومات عن حرب أكتوبر

وأضاف سالم، خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، أن حروب الجيل الرابع والخامس تعتمد على الإعلام وفقدنا الآلية التي تحرك الإعلام بغياب وزير الإعلام، مؤكدًا أننا كان لدينا قنوات وشغل عندما كان لدينا وزيرًا للإعلام، مضيفًا أن القوات المسلحة قدمت ما عليها وأكثر والمعلومات عن حرب أكتوبر متاحة فيها بقدر ما يسمح لها القانون، وأنه حاليًا يوجد لجنة لدراسة الوثائق الحقيقية لحرب أكتوبر وسيسمح بنشر بعض الأشياء منها قريبا، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت تتجاوز وتنشر أشياء وتقول إنها هي التي انتصرت في حرب أكتوبر قائلا: «إسرائيل تسعى لإحداث حالة من التضليل وحرصوا دائما على رموزهم».

حرب 1967 تدرس بالعالم على أنها ليست هزيمة

وأكد أن حرب 1967 تدرس بالعالم على أنها ليست هزيمة لأن الهزيمة تكون هزيمة شعب والشعب المصري لم يُهزم.