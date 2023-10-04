لماذا صدر قرار بعزل نانسي بيلوسي من مجلس النواب الأمريكي؟

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المؤقت للمجلس، باتريك ماكهنري، أمرها بإخلاء مكتبها في مبنى الكونجرس الأمريكي «الكابيتول»، بعد عزل رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، من منصبه.

نانسي بيلوسي توضح محتوى رسالة ماكنهري

وأشارت نانسي بيلوسي، في تصريحات نقلتها قناة «الحرة» الأمريكية، إلى أن ماكهنري طالبها عبر رسالة إلكترونية، بإخلاء مكتبها لإعادة تعيين أشخاص مكانها من قبل رئاسة المجلس.

وأضافت بيلوسي منتقدة القرار: «بعدما حلت القيادة الجمهورية هذه المسألة المهمة، يمكنها الآن العمل على المسائل التي تهم الشعب الأمريكي».

أمر بإخلاء نانسي بيلوسي مكتبها بعد عزل مكارثي

وأمر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت، باتريك ماكهنري، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول، بعد ساعات قليلة من عزل كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب، لأول مرة في تاريخ أمريكا.

من هي نانسي بيلوسي؟

ولدت بيلوسي في 26 مارس عام 1940 في مدينة بالتيمور الساحلية بولاية ميريلاند، وهي الفتاة الوحيدة ولديها ستة أشقاء يكبرونها سناً، والدها هو توماس دياليساندرو جونيور، وكان منتميا إلى الحزب الديمقراطي، وهو رئيس سابق لبلدية بالتيمور.

وكانت بيلوسي تبلغ من العمر 12 عاماً عندما حضرت مؤتمراً للحزب الديمقراطي للمرة الأولى، وحضرت حفل تنصيب الرئيس جون كينيدي، وهي في العشرين من عمرها.

بدأت انخراطها في السياسة عام 1976، وكانت مشاركتها الأولية من وراء الكواليس، وعملت في حملات دعائية وساعدت حاكم كاليفورنيا، جيري براون، في الفوز بالانتخابات التمهيدية خلال ترشحه لمنصب الرئيس.