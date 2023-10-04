حراك شعبي في شوارع وميادين المحافظات لدعم الرئيس السيسي

حراك شعبى شهدته محافظات مصر لدعم المرشّحين المحتملين فى الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع استعداد الهيئة الوطنية لتلقى طلبات الترشّح، بداية من اليوم وحتى 14 أكتوبر الحالى.

واستقبلت مكاتب الشهر العقارى المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات للمرشحين وسط استمرار حملات ومسيرات الدعم للقيادة السياسية.

وفى محافظة مطروح، أعلن كبار عواقل وعُمد ومشايخ القبائل عن تأييدهم للرئيس السيسى، وتحرير التوكيلات فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بمختلف مراكز المحافظة.

وقال العمدة خير رسلان التكميلى، رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، لـ«الوطن»، إن جميع الطوائف القبلية فى مدن المحافظة تدعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية وإنشاء المزيد من المشروعات، خاصة أن مطروح شهدت مشروعات قومية ضخمة، بينها إنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية، وميناء جرجوب فى النجيلة، وشبكة طرق على أعلى مستوى تربط بين مطروح والقاهرة والإسكندرية، إلى جانب ازدواج طريق واحة سيوة الخرسانى، وجارٍ إنشاء مشروع القطار السريع الكهربائى، وننتظر استكمال المزيد من المشروعات، للنهوض بمصر فى جميع القطاعات المختلفة.

وأضاف المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح، أننا نقف خلف القيادة السياسية من خلال أعضاء الحزب وأبناء مطروح من جميع الأطياف.

وجابت مسيرة حاشدة مدينة المنصورة وضواحيها بالسيارات، معلقين صور الرئيس وعلم مصر، وسط تشديدات أمنية مكثّفة، إذ دفعت مديرية أمن الدقهلية بالكثير من سيارات الشرطة والمرور لتأمين محيط المكان، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

كما زيّنت واجهات الأبراج عبارات «تحيا مصر، كلنا معاك، بنحبك يا ريس»، بالليزر، كدعم ومساندة له بعد إعلان ترشّحه رسمياً فى انتخابات الرئاسة 2024، وشهدت مكاتب الشهر العقارى إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتحرير توكيلات لدعمه.

فيما انطلقت مسيرات تأييد بشوارع المنصورة، وزفة بالخيول، وحمل المشاركون الأعلام وصورة الرئيس، معبّرين عن حبهم ودعمهم لترشّحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال أحمد العيوطى: «السيسى يستحق منا أكثر من ذلك، لأنه اهتم بملفات وقضايا مهمة وناس كانت مهمّشة، منهم الصيادون، بالإضافة إلى مشروعات «حياة كريمة»، وكذلك ذوو القدرات الخاصة، ولم يترك ملفاً إلا وفتحه وتطرق إليه، ولكن المجهودات تحتاج إلى صبر حتى نجنى ثمارها فى كل المجالات».

السيدات وكبار السن و«ذوو الهمم» يتصدّرون المشهد أمام مكاتب التوثيق فى كفر الشيخ

«أشعر بالأمان ولا أخشى على أولادى كالسابق بعد تطهير مصر من الإرهاب»، قالتها إيمان مرسى، ربة منزل ومواطنة بالدقهلية، مشيرة إلى الإنجازات العظيمة التى لا تُعد ولا تحصى.

وأكد محمد محب، أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن بشرق المنصورة، أن الرئيس لديه خبرة عسكرية وسياسية من الصعب أن تجدها فى شخص آخر، ومصر تختلف عن أى دولة أخرى، ومن الصعب على أى شخص غيره تولى قيادتها وإدارتها: «مصر كبيرة وأرض مباركة تحتاج إلى قائد محنك، والرئيس استطاع أن يقود البلاد فى أحلك الظروف، وتحديداً فى أزمة كورونا، فلم ينقذ مصر وحسب، بل بادر لإنقاذ دول الجوار، واستقبلت مصر مواطنيها تحت قيادته».

وفى كفر الشيخ، توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024، وتصدّر المشهد السيدات وكبار السن وذوو الهمم، الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس، معربين عن فرحتهم الشديدة بإعلان ترشّحه لانتخابات الرئاسة.

وقال حمدى شرابى، رئيس جمعية الصيد الآلى فى البرلس: «سوف ندعمه بكل ما نملك خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأننا مدانون له بالفضل والجميل فى تطوير بحيرة البرلس، التى أصبحت تضم ثروة سمكية يعيش عليها الآلاف من أبناء البرلس، علاوة على تطوير ميناء الصيد، فهو رئيس صادق ويعرف قدر وطنه وشعبه ويعى أن المستقبل يحتاج إلى تطوير وبناء مشروعات كبيرة تخدم الأجيال المقبلة.

وشهد مكتب الشهر العقارى فى الإسماعيلية توافد المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس، من الرجال والنساء لتحرير التوكيلات، وقال علاء البعلى من سكان مدينة القصاصين إن الأهالى أقبلوا على تحرير التوكيلات فى الساعات الأولى من الصباح، ورفعوا لافتات تأييد لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية، على حد وصفهم.

وقال محمد سعيد، من أهالى مركز ومدينة القصاصين، إنّ «السيسى» نجح فى تغيير البنية التحتية للدولة بشكل كامل، ونجح فى بناء مصر الحديثة التى عانت من انهيار لمدة 40 عاماً مضت، مشيراً إلى أنه نفّذ مشروعات بالمدن والقرى وأنشأ المدن الجديدة، وقضى على العشوائيات بمشروعات «حياة كريمة»: «فيه مشروعات لو لم تنفّذ كانت مصر ضاعت بالفعل، وفيه أسر لو لم تجد من يساندها ويدعمها ويحول طريقها كانت ستتحول إلى يد مخرّبة، ولكن قدّر الله لنا أن يمنّ علينا بقائد حفظ مصر وأهلها».

«مستقبل وطن»: اجتماعات مكثّفة استعداداً لماراثون الرئاسة

وفى بنى سويف، بدأ حزب «مستقبل وطن» فى عقد الاجتماعات التنظيمية استعداداً للانتخابات الرئاسية، حيث أكد النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أنه فور إعلان الحزب تأييد ترشّح القيادة السياسية لفترة رئاسية جديدة، وتم عقد لقاءات بالوحدات الحزبية والأمانات النوعية فى جميع أمانات المحافظة، استعداداً لذلك الاستحقاق الانتخابى المهم، لاستكمال مسيرة إنجازات الدولة المصرية ودعم مؤسساتها.

وأكد الدكتور معاذ الشاهد، مدرس بجامعة بنى سويف، أن ما تحقّق على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة فى مصر إعجاز حقيقى فى ظل أزمات وحروب عالمية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، إلا أننا نجحنا فى العبور، ومحلياً فقد حظيت محافظة بنى سويف بنصيب كبير من المشروعات فى جميع المجالات، التى كان يحلم بها الأهالى ويطالبون بها.

العاملون فى القطاع السياحى بالبحر الأحمر: «السياحة تعيش أزهى عصورها فى عهده ونتمنى استكمال المسيرة»

وعبّر العاملون فى القطاع السياحى بمدن البحر الأحمر عن دعمهم للقيادة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حفاظاً على حالة الاستقرار التى تشهدها، والتى انعكست بالإيجاب على الاستثمار السياحى، الذى يشهد انتعاشة سياحية هائلة بفضل جهود دعم القطاع.

وأشار أبوالمجد على، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى دعم «السيسى» فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حفاظاً على حالة الاستقرار فى البلاد.

وأشار إيهاب شكرى، عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إلى نجاح جهود الدولة تحت قيادة حكيمة فى استقطاب أسواق سياحية جديدة من 15 جنسية حول العالم. وقال عمر طارق مدير عام أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، إن السياحة تعيش أزهى عصورها، مؤكداً أنها أحد أهم مصادر الدخل القومى وتشغيل الأيدى العاملة، الأمر الذى يستدعى مواصلة استكمال مسيرة الإنجازات.