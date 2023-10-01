حالة واحدة لاستمرار فتح مكاتب الشهر العقاري بعد المواعيد الرسمية لتحرير التوكيلات

حالة من التكدس شهدتها مكاتب الشهر العقاري في مختلف المحافظات، لتحرير توكيلات تأييد لمرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وشددت على حُسن متابعة تنفيذ قراراتها والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونتيجة حالة الزحام والتكدس التي شهدتها مكاتب الشهر العقاري، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك حالة واحدة فقط لاستمرار فتح مكاتب الشهر العقاري بعد مواعيد العمل الرسمية، إذ وجهت الهيئة مكاتب الشهر العقاري بالاستمرار في العمل دون التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية المحددة، لحين تلبية طلب آخر مواطن يكون قد تواجد أمامها قبل مواعيد الإغلاق المحددة.

مكاتب الشهر العقاري مفتوحة بعد مواعيد العمل الرسمية

وستستمر مكاتب الشهر العقاري بالعمل، حتى انتهاء المواطنين الموجودين أمام الشهر العقاري لتحرير التوكيلات لمرشحي الرئاسة، ولا يمكن إغلاق المكتب، إلا بعد آخر مواطن يريد تحرير التوكيل.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن قرارت جديدة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أنها تراعي في كافة إجراءاتها ما نص عليه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة والتي تستهدف جميعها تذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين، والتحقيق فى أية شكاوى قد ترد إليها وتتعلق بحدوث مخالفات أو أخطاء، والتدخل لتصحيحها وإعمال حكم القانون بشأنها، كما أضافت أن نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون فىي الترشح للانتخابات الرئاسية مجانية بالكامل ودون أية رسوم مالية.