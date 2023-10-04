نجوم الفن يؤيدون ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات: رجل الإنجازات

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد مسيرة الإنجازات التي قطعها على مدار السنوات الـ10 الماضية، والتطور الذي شهدته مختلف المجالات.

«رجل الإنجازات».. هكذا وصفت الفنانة نبيلة عبيد، الرئيس السيسي، مؤكدة أنها تشارك في الانتخابات وصوتها سيكون للرئيس، وقالت: «الرئيس السيسي، أعطى الكثير لمصر، وشهدت في السنوات الماضية تغيرات كثيرة من تطورات وإنجازات في كل المجالات تحسب له».

وتابعت: «لا يوجد من يستطيع أن يكمل مسيرة الإنجازات التي بدأها في مصر خلال السنوات الماضية، إلا الرئيس السيسي، البطل الذي تخطى بمصر الكثير من العقبات».

أحمد عز يؤيد الرئيس السيسي: لاستكمال مسيرة الإنجازات

الفنان أحمد عز، كان على رأس قائمة الفنانين الذين طالبوا الرئيس بالترشح لفترة لرئاسية جديدة، وأعلنوا دعمهم له في الانتخابات، قائلا إنه يدعم الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ توليه المسؤولية، مضيفا أنه يتمنى مزيدا من الازدهار والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

الفنان كريم عبد العزيز، قال في مقطع فيديو: «أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مُقبلة، لما حققه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع».

أعلنت الفنانة الكبيرة لبلبة، تأييدها للرئيس السيسي، بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة إقامتها في ديسمبر المقبل، قائلة لـ«الوطن»: «الرئيس السيسي أشعر المصريين بالأمان منذ توليه المسؤولية»، مضيفة: «ربنا يكرمه ويكرمنا معاه ونشوف بلدنا أحسن بلد في الدنيا».

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها تدعم الرئيس السيسي، من منطلق الإنجازات العظيمة التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، مضيفة: «كل الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات».

علي الحجار: الرئيس يمتلك رصيدًا ضخمًا من الإنجازات.. وهاني شاكر: البلاد شهدت تطورا كبيرا على يده

أثنى الفنان علي الحجار، على الجهود التي حققها الرئيس السيسي، طوال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدًا أنه يمتلك رصيدًا ضخمًا من الإنجازات وتنفيذ المشروعات القومية في جميع أنحاء الجمهورية، وقال لـ«الوطن»، إنه يدعم الرئيس السيسي، في الانتخابات المُقبلة، لمواصلة ما بدأه من إنجازات ومشروعات، قائلا: «طبعًا هنتخب الرئيس السيسي في الانتخابات الجاية».

أعلن الفنان هاني شاكر، دعم الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققها طيلة السنوات الماضية، وقال لـ«الوطن»، إنّه يؤيد وبشدة انتخاب الرئيس السيسي، مؤكدا أنّ البلاد شهدت تطورا كبيرا بدعم المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس.

واتسعت القائمة لتشمل الفنان حكيم، الذي قال لـ«الوطن»: «أويد بقوة قرارا ترشح الرئيس السيسي، لكي يكمل الإنجازات التي بدأها منذ سنوات»، مضيفا: «لا بد من أن نحيي الرئيس على اتخاذه قرار الترشح لاستكمال تلك الإنجازات».

أكد الفنان خالد زكي سعادته وتأييده لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، قائلا: «صوتي للرئيس السيسي تماما، وأدعمه بشدة، وسعيد جدا بترشحه، فهو أمر طبيعي لاستكمال ما بدأه من نجاح».

وترى الفنانة دينا فؤاد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات في عدد من الملفات، إضافة إلى تصديه للإرهاب، قائلة لـ«الوطن»: «أؤيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة كونه صاحب إنجازات عالية، وتصدى للإرهاب، ونفذ مشروعات قومية عديدة، ولمواصلة ما بدأه من إنجازات ومشروعات ضخمة في كل ربوع مصر، وما حققه من استقرار وأمن وأمان».

عايدة رياض: الرئيس السيسي «بطل الأمن والأمان».. ولقاء سويدان: مصر شهدت تطورا عظيما

أشادت الفنانة لقاء سويدان بالإنجازات التي شهدتها مصر على يد الرئيس السيسي: «أؤيد الرئيس السيسي لفترة جديدة، خاصة أن مصر تشهد حاليا تطورا وإنجازا كبير، بعد التغييرات التي حدثت مؤخرا»، بينما عبرت الفنانة لوسي عن سعادتها بالإنجازات التي حدثت في مصر في ظل عهد الرئيس السيسي، «سعيدة لما حدث في مصر في عهد الرئيس، وما شهدته من تطوير عظيم على يده، وهذا ما نراه في الطرق والمدن، فهو خير من يمثلنا فقد شعرنا في ظل وجوده بالأمن والأمان».

وصفت الفنانة عايدة رياض، الرئيس السيسي، بـ«بطل الأمن والأمان»، موضحة لـ«الوطن»: «الحمد لله الأمن والأمان موجودين في ظل وجود الرئيس السيسي، ما يجعلنا نتمسك به وبشدة، حيث استطاع أن يخلصنا من الإرهاب».