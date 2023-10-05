ضبط برغل وحمص وذرة صفراء مجهولة المصدر بأحد المصانع بالإسكندرية 

شنت إدارة التموين في برج العرب حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط أحد مصانع الصناعات الغذائية ببرج العرب، وذلك لحيازته واستخدامه خامات مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

برغل وحمص وذرة مجهولة المصدر

وقال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن الحملة تحفظت على 65 شيكارة بلاستيك من البرغل الخشن زنة الواحدة 25 كيلوجراما بإجمالي 1625 كيلوجراما مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و55 شيكارة بلاستيكية داخلها حمص مستورد زنة الواحدة 25 كيلوجراما بإجمالي 1375 كيلوجراما مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها.

وأشار «القلش» إلى أنه تم ضبط 50 شيكارة ذرة صفراء مستوردة زنة الواحدة 20 كيلوجراما بإجمالي كمية قدرها 1000 كيلوجرام مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.