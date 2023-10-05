ابن سعد الصغير يتعرض لأزمة صحية.. والمتابعون: «ألف بعد الشر عنه»

تعرض نجل الفنان سعد الصغير، محمد، لوعكة صحية، ما دفع الأم لنشر صورة له أثناء مرضه، ضمنتها دعواتها، ليتفاعل معها المتابعون طالبين من الله - عز وجل - الشفاء العاجل.

مرض نجل الفنان سعد الصغير

وأكدت زوجة الفنان سعد الصغير، في منشورها، إصابة ابنها «محمد» بالعين، في إشارة إلى أن الحسد هو السبب في مرضه، داعية له بالشفاء العاجل وأن يبعد الله عنه العين وشر الحاسدين.

أم محمد سعد الصغير على صفحتها بفيسبوك: ألف سلامة عليك يا نور عيني

ووفقا لصفحة زوجة الفنان الرسمية عبر موقع فيسبوك، فإنَّ المنشور احتوى على هذه الكلمات: «ألف سلامة عليك يا نور عيني.. يا رب يشفيك، وماشوفش فيك أى حاجة، ويبعد عنك العين.. ما هو السم في اللسان سلامتك يا توتى».

تعليقات المتابعين

ومن أبرز التعليقات التي انهالت على صورة «محمد»: «حبيبتى ألف بعد الشر عنه، ربنا يحفظهم من كل شر ويطمن قلبك عليه»، وتعليق آخر لأحد المتابعين: «ألف مليون سلامة يا غالي»، وثالث: «ألف بعد الشر عنه».