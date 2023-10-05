تفاصيل الأمطار والسيول في مطروح.. «تحذير الأرصاد وتحرك سريع للمسؤولين»

أمطار غزيرة وسيول شديدة شهدتها محافظة مطروح، بعد منتصف ليل اليوم الخميس، في ظل تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية.

ماذا يحدث في مطروح؟.. سيول وأمطار غزيرة تضرب المحافظة

وحرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على إصدار عدة بيانات تحذيرية، تكشف خلالها عن حالة الطقس بمحافظة مطروح.

وأكدت هيئة الأرصاد أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مؤكدة تأثر المحافظة بالسحب الرعدية خلال الساعات المقبلة.

تحذير للمواطنين في بعض مناطق مطروح بسبب السيول

بيان تحذيري أصدره حساب محافظة مطروح أيضا، عبر «فيس بوك»، كشفت خلاله مناشدة الوحدة المحلية لقرية القصر، لسكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة.

في نفس السياق، كشف أحد سكان منطقة وادي الرمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك سيولا شديدة ضربت المنقطة خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تضرر بعض المنازل.

تحرك سريع من مجلس المدينة بمرسى مطروح بسبب السيول

تحرك سريع قام به مجلس مدينة مرسى مطروح للتعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار، حيث توجهت المعدات والسيارات لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع، منعا لتهديد منازل المواطنين ودخول المياه إليها، بحسب توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشهدت الساعات القليلة الماضية التنسيق بين مجلس المدينة مع كل من الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة للإنقاذ، بحسب تصريحات عمرو عبد المجيد رئيس المجلس.

في المقابل تسببت سيول مطروح في انقطاع عدد من الطرق المؤدية إلى المحافظة، منها ما بين بوابة 15 ومحطة الكهرباء غربها الاتجاه المؤدي شرقاً لمدينة مطروح وطريق وادي الرمل والخروبة والطريق الواصل من الدائري إلى كيلو 4 في بدايته عند الدائري وبعض الطرق الأخرى.