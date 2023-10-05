تحرك رسمي لمواجهة الأمطار الغزيرة في مطروح.. وتحذير من الساعات المقبلة

تحرك عاجل نفذه المسؤولون في مرسى مطروح، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية.

تحرك معدات وسيارات مجلس مدينة مطروح للتعامل مع السيول

وتحركت معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح، تجاه المناطق المتضررة وعلى رأسها مناطق وادي الرمل والكيلو 4 والقصر وحي الزيتون، وذلك من أجل التعامل مع الأمطار التي تعرضت لها المحافظة منذ ساعات.

ووفقا للبيان الذي أصدره حساب محافظة مرسى مطروح عبر «فيسبوك»، فإنه من المتوقع استمرار عدم استقرار الطقس وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية التي يصاحبها سقوط أمطار.

وأكد عمرو عبدالمجيد، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الدفع بمعدات بمنطقة الكيلو 4 من أجل رفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي التويويع نتيجة شدة السيول، وذلك في محاولة للحد من خطورة المياه وعدم وصولها إلى المنازل، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وشدد عبد المجيد على أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية من أجل سرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بمطروح، من خلال الدفع بفرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

في نفس السياق، ناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول، بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة، مؤكدة متابعة الأمور أولا بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.

تحذيرات في مطروح من استمرار الأمطار وعدم استقرار الأحوال الجوية

كما وجَّه رئيس مجلس المدينة، إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكل المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياة الأمطار بمطروح بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي للتنبيه بما يستجد.