أمطار رعدية غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي

سقطت أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، من مدينة الحمام شرقاً حتى مدينة السلوم غربا، مروراً بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة والمتاني والزغيرات وسيدي براني وبقبق وأبوزريبة، وسبقها رعد ذو صوت مرتفع وبرق شديد حاصر سماء المحافظة، وأضاء بعض المناطق.

غطاء سحابي في مرسي مطروح

وشهدت محافظة مطروح، مساء اليوم، غطاء سحابيا مع غيوم، أعقبها سقوط أمطار في ظل عدم استقرار حالة الطقس على مستوى المحافظة.

نشاط الرياح

وانخفضت درجات الحرارة في محافظة مطروح، وصاحبها نشاط لحركة الرياح على مختلف الانحاء.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وأعلنت محافظة مطروح، رفع حالة الطوارئ على مختلف أنحاء المحافظة في جميع المدن خاصة الساحلية، ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» بتشكيل غرفة عمليات بإدارة الأزمات بالمحافظة لمواجهة عدم استقرار حالة الطقس وسقوط أمطار من حدود الإسكندرية حتي مطروح، وتلقي الشكاوي والرد علي استفسارات المواطنين وتجهيز معدات سحب المياه من بؤر التجمعات حالة تواجدها والتعامل بشكل سريع معها والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومراكز المدن والحماية المدنية لمواجهة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.