أمطار شديدة متواصلة لساعات.. ماذا حدث في مطروح بعد منتصف الليل؟

أمطار شديدة غزيرة ضربت محافظة مطروح، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تداول الأهالي مقاطع مصورة تظهر تدفق المياه إلى الشوارع وتحديدا في مناطق وادي الرمل والقصر والكيلو 4 وحي الزيتون.

ماذا يحدث في مطروح؟.. أمطار غزيرة بعد منتصف الليل

وتفاجأ أهالي مطروح بعد منتصف الليل، بأمطار شديدة في بعض مناطق المحافظة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي خلال الساعات الماضية.

من جانبه قال عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، إنه تم الدفع بمعدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو 4، لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي التويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات نقلها حساب المحافظة على «فيسبوك»، أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة في نطاق المدينة من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

وتابع مركز ومدينة مرسى مطروح، خلال الساعات الماضية، أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ.

تحذير من زيادة الأمطار في مطروح خلال الساعات المقبلة

في نفس السياق حذر مركز ومدينة مرسى مطروح المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر، كما ناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة.