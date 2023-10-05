سقوط أمطار على الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ (صور)

تعرضت مناطق متفرقة في الإسكندرية إلى سقوط أمطار خفيفة، وهي المرة الثانية خلال خريف هذا العام، تزامنا مع استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ في المحافظة التي بدأت منذ أمس الأول، تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 50%.

تأثير أمطار الإسكندرية

ولم تسفر الأمطار على أي تجمعات مياه في المحافظة، بالإضافة إلى تواجد سيارات الصرف الصحي لإجراء أي عمليات شفط في حال ارتفاع نسق الأمطار مع الساعات القليلة المقبلة من اليوم.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، استمرار العمل وفقاً لحالة الطوارئ حيث جرى نشر السيارات والبدلات اعتبارا من الساعة 7 صباح منذ أمس الأول الثلاثاء 3 أكتوبر، مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضح محمود نافع، استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع، وتوقف الإجازات وبدل الراحات، ويمكن الاتصال على غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا.

طقس الإسكندرية اليوم

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فيما متوقع أن تشهد درجات الحرارة غدا تحسن بارتفاع درجة في الصغرى عما كان عليه الوضع اليوم.