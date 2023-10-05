طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء غائمة وأمطار بنسبة 50%

شهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء غير مستقرة نتيجة لاستمرار حالة التقلبات الجوية، وحدث انخفاض في درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوقع أن تكون متوسطة بنسبة 50% خلال الساعات المقبلة، مع ارتفاع أمواج البحر، بالإضافة إلى شبورة مائية، ما تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس وتوخي الحذر حالة نزول البحر تزامنا مع إجازة اليوم الخميس التي تعد بديلة لإجازة يوم 6 أكتوبر.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدالًا في درجات الحرارة ظهرًا، إذ تسجل العظمى 28 وتنخفض ليلًا لتكون الصغرى 23.

توقعات بسقوط أمطار

وتوقعت الهيئة عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 50%، أي يعني أمطار متوسطة، وهو ما قد حدث حيث سقطت أمطار خفيفة على مناطق وسط وغرب المدينة الساحلية في الساعات الأولى من صباح اليوم قبل أن تشرق الشمس مجددا.

فيما تشهد أجواء الإسكندرية سرعة رياح قدرها 26 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات، وتوقعات بعودة الأمطار خلال الأوقات المقبلة.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى مترين، وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.