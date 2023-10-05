رئيس مدينة مرسى مطروح: فرق الطوارئ تحركت فورا للتعامل مع مياه الأمطار

تعرضت مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار غزيرة، منذ ساعات، مع حالة من عدم الاستقرار وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية.

صيانة السواتر الترابية في الكيلو 4

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح إنه مع عدم استقرار حالة الطقس اليوم جرى الدفع بمعدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود، وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

فرق طوارئ بمرسى مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح في بيان إنه يجري التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف في المناطق المتضررة من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

تراكمات تجمعات مياه الأمطار

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وادارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

تحذيرات المسافرين على طريق السلوم

وحذر مركز ومدينة مرسى مطروح المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادي الرمل وطريق القصر، وتناشد قرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة.

رفع درجة الإستعدادات بمطروح

ووجه رئيس المدينة، إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس غير المستقر طبقاً لتقارير هيئة الارصاد الجوية.

وأعلن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158/ 0464935266، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا للتنبية بما يستجد.