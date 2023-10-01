وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023.. اعرف الشروط وكيفية التقديم  

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام العقود المؤقتة، وفيما يلي تفاصيل وظائف شركة مياه والشرب الصحي 2023.

وترصد السطور التالية، تفاصيل وظائف شركة مياه الشرب الصحي 2023، وشروط التقديم وآخر موعد، وفقا للإعلان الصادر عن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وظائف شركة مياه والشرب الصحي 2023

وأوضحت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، أنّ الوظائف المطلوبة جاءت كما يلي.

1- مهندس مشروعات «تخصص مدني».

2- مهندس صيانة ميكانيكية «تخصص ميكانيكا».

3- مهندس شبكة اتصالات اتصالات «تخصص اتصالات».

4- مهندس صيانة كهربية «تخصص كهرباء قوى».

ويشترط للقبول في الوظائف السابقة، الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.

5- فني «ميكانيكا – كهرباء – تشغيل – صرف – سلامة وصحة مهنية- صيانة حاسبات – أمين مخزن»، ويشترط للقبول في هذه الوظائف، الحصول على مؤهل فني صناعي مناسب.

6- حارس أمن بالسلاح، ويشترط الحصول على مؤهل فني صناعي مناسب.

7- ممرضون حاصلون على دبلوم تمريض.

كيفية التقديم ومكان التقديم

أعلنت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، أنّ التقديم لـ وظائف شركة المياه عن طريق سحب ملف التقديم، وآخر موعد لسحب الملف السبت الموافق 7 أكتوبر.

مقر سحب ملف التقديم

يتم سحب ملف التقديم من مراقبة صيانة غرب القاهرة شارع رمسيس، من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الواحدة ظهرا، ببطاقة الرقم القومي للمتقدم.

شروط القبول بالوظائف

- اجتياز الكشف الطبي.

- بالنسبة للذكور لابد من تحديد موقف سابق من التجنيد.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، ويتم إثبات السكن بإيصال كهرباء، ومياه، وغاز، وبطاقة سارية من عام على الأقل.

- اجتياز الاختبارات المقررة «تحريري - عملي - مقابلة شخصية».