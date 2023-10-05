إجراء 3 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى غير القادرين في الدقهلية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بقيادة الدكتور وائل عبد العزيز، مع جمعية الأورمان في تنفيذ 2950 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الدقهلية، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

دعم مرضى القلب غير القادرين

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمال لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماما نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية

وأضاف أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تستقبل جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

وذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء عدد 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرةعلاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.