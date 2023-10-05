ماذا سيحدث في مطروح خلال الساعات المقبلة؟.. «الأرصاد» تجيب

شهدت محافظة مرسى مطروح خلال ساعات الليل سقوط أمطار متفاوتة الشدة على كافة الأنحاء، وتشير الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ماذا يحدث في مرسى مطروح خلال الساعات القادمة؟

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ محافظة مطروح شهدت سقوط أمطار رعدية خلال الساعات الماضية، كانت متوسطة الشدة بكميات متفاوتة بين الأماكن وبعضها، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على مطروح خلال الساعات القادمة، فضلا عن استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على محافظة مطروح خلال الساعات المقبلة، وتسقط الأمطار متفاوتة ااشدة على فترات متقطعة.

وأضافت غانم أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ككل، ما يتيح الفرصة إلى أن تكون الأمطار في محافظة مطروح متوسطة الشدة، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى مدن العلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتكون متفاوتة الشدة يصاحبها ظواهر البرق والرعد وتحديدا في مدن الشمال.

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