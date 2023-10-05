حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تسود البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح على بعض المناطق

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن هناك توقعات بنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة حدوث 20% على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك انتشار للشبورة المائية من الساعة الرابعة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.