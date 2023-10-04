حالة الطقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات تقلبات ملحوظة، ما بين انخفاض درجات الحرارة في بعض المحافظات وارتفاعها في محافظات أخرى، فضلًا عن توقعات بسقوط أمطار، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى تصل في السواحل الشمالية إلى 27 درجة، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 43 درجة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، فضلًا عن الأمطار في مصر الأسبوع المقبل، ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

وفيما يخص حالة الطقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار بالمحافظات، من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا، بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، والصحراء الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظة الوادي الجديد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية صباحًا في الصباح الباكر بعض الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، ووسط سيناء.

سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار بعد غد الجمعة، الموافق 6 أكتوبر، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار في مصر الأسبوع المقبل

وأوضحت هيئة الأرصاد توقعات الأمطار في مصر الأسبوع المقبل، حيث كشفت إنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار بدءًا من السبت حتى الثلاثاء المقبل، ويقتصر الأمر على نشاط حركة الرياح.

وذكرت الهيئة، أنّه من المتوقع إن حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس الأسبوع المقبل، تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة يوم السبت، بينما تنشط من الأحد 8 وحتى الثلاثاء 10 أكتوبر على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.