حالة الطقس غدا وخريطة سقوط الأمطار في المحافظات.. انخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدًا في جميع المحافظات انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، فضلًا عن سقوط أمطار بسيطة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على العديد من المناطق، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، والتي أوضحت أيضًا وجود نشاط في حركة الرياح، وكثافة الشبورة المائية على عدة طرق.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدًا، وأماكن سقوط الأمطار في جميع المحافظات، إضافة إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، والظواهر الجوية.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، على أن يصبح لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وكشفت الأرصاد ضمن توقعات حالة الطقس غدا إنّه من المتوقع أن تشهد عدة محافظات أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على المناطق الآتية:

- السواحل الشمالية الغربية.

- محافظات شمال الوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد الجوية إنّه من المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة في المناطق الآتية:

- الصحراء الغربية.

- السواحل الشمالية الشرقية.

- جنوب الوجه البحري.

- القاهرة الكبرى.

- مدن القناة.

- شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في جميع المحافظات فإنّ درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل جاءت كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وتتضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا في جميع المحافظات كثافة الشبورة المائية، بدءًا من الساعة 4:00 فجرًا حتى 7:00 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتضمن الظواهر أيضًا نشاطا في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.