فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 رسميا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب أمام الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية رسميا، بدءا من اليوم الخميس وحتى السبت 14 من شهر أكتوبر الجاري.

مواعيد تلقي طلبات الترشح

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية مواعيد فتح الباب يوميا، وذلك منذ الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، باستثناء اليوم الأخير السبت 14 أكتوبر سيكون منذ الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ويأتي أبرزها كالتالي:

1 - أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

2 - أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالي.

3 - لم يُحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4 - أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونياً.

5 - لا يقل سنه في يوم فتح باب الترشح عن 40 عاما.

6 - لم يكن المرشح مصابا سواء بمرض بدني أو ذهني، يمكن أن يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.