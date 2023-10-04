كيف يتظلم المترشح للرئاسة غير اللائق صحيا؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب 

بدأ الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 إعداد أوراقهم لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من المقرر أن تفتح باب الترشح غدا الخميس، بحسب الجدول الزمني للانتخابات، من ضمنها تقديم التقرير الطبي.

تظلم المترشح على نتيجة الكشف الطبي

وأوضح القرار رقم 9 لسنة 2023 الخاص بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كيفية تعامل الراغب في الترشح حال رفضه صحيا وإجراءات تظلمه على التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يعطي طالب الترشح النتيجة النهائية للكشف لائق أم غير لائق».

وأوضح البند السابع من القرار رقم 9 لسنة 2023 أنه يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة، والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.

3 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي

وحددت الهيئة الوطنية 3 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة، وهي:

1- مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا.

2- مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

3- مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت 4 لجان لمناظرة الفحوصات، وهي: «أمراض عصبية ومخ وأعصاب - أمراض باطنة وقلب - الجراحة - لجنة الرمد».