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سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك.. يواصل الاستقرار

كتب:

سعيد رمضان
12:38 م | السبت 23 سبتمبر 2023
سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23-9-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، مستمرا في مختلف البنوك، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.39 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.38 جنيه للشراء، كما سجل 8.40 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.38 جنيه للشراء، كما سجل 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.38 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.39 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان