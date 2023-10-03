سعر الدرهم الإماراتي الیوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك المصریة

سجل سعر الدرهم الإماراتي، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-10-2023 داخل البنوك المصرية، وسجل في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 8.39 جينه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.