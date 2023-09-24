سجل سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنوك المصرية هدوءا ملحوظا ليبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الأحد والتي جاءت كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جينه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل بنك مصر 8.39 جينه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في بنك القاهرة 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس بلغ 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.