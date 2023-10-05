آخر موعد لمرحلة تقليل اغتراب تنسيق الثانوية والدبلومات الفنية.. باق ساعات

يغلق مكتب تنسيق الجامعات باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة والدبلومات الفنية اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق في فرز أعمال رغبات الطلاب المرشحين والنتائج خلال 72 ساعة.

موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المقرر الكشف عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادتين بعد الانتهاء من توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدا أنه لن يجرى مد مرحلة تقليل الاغتراب مرة أخرى.

وأضاف أنه يجرى غلق باب التسجيل أيضا لرغبات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي اليوم، في تمام الساعة 5 مساء.