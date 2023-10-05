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«المتاحف» يسلط الضوء على منطقة «آثار السريرية» في المنيا.. ماذا تعرف عنها؟

كتب:

داليا أحمد
10:16 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
مقصورة المعبودة حتحور

مقصورة المعبودة حتحور

سلط قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار الضوء على منطقة «آثار السريرية»، والتي تقع شمال المنيا وتحديدا على الضفة الشرقية لنهر النيل، موضحة أنها منطقة كان يوجد بها المحاجر، وذاع صيتها في العصرين اليوناني والروماني، وعرفت بالمعبودة اليونانية «أفروديت» لتشبهها بالمعبودة «حتحور» في العصور المصرية القديمة.

مقصورة من أجل «حتحور» سيدة المحاجر

وأوضح قطاع المتاحف أن الملك مرنبتاح ابن الملك رمسيس الثاني أحد ملوك الأسرة التاسعة عشر شيد مقصورة من أجل «حتحور» سيدة المحاجر، التي تحتوي على بعض المناظر التي تصور مرنبتاح، وهو يقدم القرابين أمام أوزيريس وحتحور، وتقديم القرابين أمام بعض المعبودات مثل أنوبيس وبتاح، بالإضافة إلى مشاهدة وقراءة أسماء الملوك سيتي الثاني ورمسيس الثالث.

واشتهرت المنطقة أيضًا بالمقاطع الحجرية وبقايا بعض المظاهر الأثرية المهمة التي توضح أهمية الموقع عبر العصور المصرية.

 

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