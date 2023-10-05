«التعليم» تشدد على وقف تحويلات طلاب الثانوية العامة بين المدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا مهما إلى المديريات التعليمية، أوضحت خلاله أنه بناء على تعليمات الوزير الدكتور رضا حجازي ونظرا إلى انتهاء أعمال لجنة التحويلات الخاصة بالصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، يجب التنبيه على المدارس الثانوية بوقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات للصفوف الثانوية.

حظر قبول تحويلات الثانوية

وأكدت وزارة التعليم أنه في حالة وجود حالات ملحة يجرى إرسالها عن طريق المديرية في كشف مجمع موضح به الأسباب ورأي المديرية معتمد من المدير، وإرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات العرض على ذات اللجنة.

وشددت الوزارة على حظر قبول أي تحويلات خارج هذا الإطار، سواء طلبات فردية أو خلافه، مؤكدة أنه من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.