مصاريف المدارس الحكومية بمختلف مراحل التعليم 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصاريف المدارس الحكومية 2023، للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك حسب القرار الوزاري رقم 163 بتاريخ 3-9-2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي.

مصاريف المدارس الحكومية 2023

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» مصاريف المدارس الحكومية 2023:

وحسب نص القرار تحدد قيمة الرسوم مصاريف المدارس الحكومية 2023 على النحو التالي:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

ويتمّ تسديد مصاريف المدارس الحكومية 2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة على 3 أقساط على النحو التالي:

- القسط الأول في أكتوبر 2023.

- القسط الثاني يناير 2024.

- القسط الثالث مارس 2024.